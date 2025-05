Non bastano i 35 milioni offerti dal Napoli per Sudakov Romano

Il Napoli continua a puntare su Sudakov, ma l'offerta di 35 milioni non è sufficiente per lo Shakhtar Donetsk. Secondo esperti di calciomercato come Fabrizio Romano, il club ucraino chiede una cifra più alta. Intanto, il giovane talento sembra essere attratto dall'idea di unirsi ai partenopei. La trattativa si fa sempre più intensa.

È ancora Sudakov il nome per il Napoli, almeno oggi. Ha scriverne dopo Matteo Moretto anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che riporta lo Shakhtar Donetsk vuole più dell’offerta iniziale del club di De Laurnetiis. Non bastano i 35 milioniofferti. Si ritiene che Sudakov sia interessato a un eventuale trasferimento al Napoli, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo tra i due club.Il Napoli ha contattato lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov; ma il club vuole più del pacchetto iniziale, ovvero oltre i € 35 milioniofferti, per dare il via libera. Si ritiene che Sudakov sia interessato a un eventuale trasferimento al Napoli, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo tra i due club. Napoli have approached Shakhtar Donetsk for Georgiy Sudakov; but the club wants more than initial package in excess of €35m offered in order to give the green light. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non bastano i 35 milioni offerti dal Napoli per Sudakov (Romano)

