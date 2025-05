Noi Moderati si radica sulla fascia jonica reggina | nominati i delegati

Il partito Noi Moderati, sotto la guida dell'on. Maurizio Lupi, continua a consolidare la sua presenza nella provincia di Reggio Calabria, con particolare attenzione alla fascia jonica. La recente nomina di nuovi delegati cittadini segna un passo significativo nel rafforzamento delle radici locali e nell'organizzazione del partito sul territorio.

