Nodo di Perugia il presidente della Provincia dice di nuovo sì | Opera strategica per l’intera Italia di mezzo

Il Nodo di Perugia si conferma un'opera fondamentale secondo il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, che ne sottolinea l'importanza per l'Umbria e l'Italia centrale. Anche il sindaco di Gualdo Tadino è pronto a recarsi a Roma per sostenere il progetto, evidenziando la necessità di vigilanza e attenzione sui futuri sviluppi.

Per il presidentedellaProvincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, il Nodo di Perugia è "un’Operastrategica non solo per l’Umbria, ma per l’interaItalia di mezzo".Il sindaco di centrosinistra di Gualdo Tadino è pronto per andare a Roma per "sostenere l'Opera". Ma attenzione: "L’Opera. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Nodo di Perugia, il presidente della Provincia dice di nuovo sì: "Opera strategica per l’intera Italia di mezzo"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Presciutti, Nodo Perugia opera strategica per Italia di Mezzo - Per il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, il "Nodo di Perugia" è "un'opera strategica non solo per l'Umbria, ma per l'intera Italia di Mezzo". Lo ha sottolineato in occasione di un ... 🔗ansa.it

Luciano Bacchetta ce l'ha fatta: è lui il nuovo presidente della Provincia di Perugia - Previsioni rispettate: Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello dal 2010, è da stasera il nuovo presidente della Provincia di Perugia. Candidato per il centrosinistra, Bacchetta si è imposto ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Massimiliano Presciutti proclamato Presidente della Provincia di Perugia - Con il 58%, corrispondente a 356 voti assoluti e 49794 ponderati Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino dal 2014 è il nuovo presidente della Provincia di Perugia. È Massimiliano ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caldo in aumento: domani bollino arancione in 11 città - giovedì salgono a 15 e Perugia rossa

Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda.Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda Attualità - Sull'Italia arriva la prima ondata di calore, con temperature sopra i 40 gradi C, e il bollettino del ministero si colora di arancione e rosso, i livelli massimi di allerta per gli effetti del caldo sulla salute.