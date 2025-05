no non era droga ma un fazzoletto di carta

Firenze, 13 maggio 2025 – Ieri è stata una giornata di grande fervore per gli appassionati di complottismi. Un video ha catturato l'attenzione, mostrando un fazzoletto di carta scambiato tra personaggi influenti, tra cui Emmanuel M. Un dettaglio apparentemente innocuo che ha scatenato una valanga di speculazioni su X e nei circoli di discussione.

Firenze, 13 maggio 2025 – Per noialtri appassionati di complottismi, ieri è stata una giornata abbastanza sontuosa.Su X e dintorni alcuni account di propaganda complottista hanno rilanciato un video in cui hanno scambiato un fazzoletto di carta su un tavolo attorno al quale erano seduti Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz per un sacchetto di droga. 🔗Leggi su Quotidiano.net