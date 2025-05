No al riarmo dell’Europa a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle

In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera. Presentata dal capogruppo Luca Amicone, la proposta impegna il sindaco e la giunta a sostenere l'abbandono del piano "ReArm Europe/Readiness 2030", in favore di politiche per la pace e la sicurezza collaborativa.

In consiglio comunale a Chietipassa la mozione contro il riarmodell’Europa, presentata dal Movimento 5 stelle attraverso il suo capogruppo Luca Amicone. Il documento impegna il sindaco e la giunta a sostenere la sostituzione del “ReArm EuropeReadiness 2030”, il piano di riarmo dell’Italia e. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - No al riarmo dell’Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle

