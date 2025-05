No al maxi agrivoltaico | Il Comune ha taciuto Cittadini non informati

Il tema del maxi agrivoltaico sta suscitando preoccupazione tra i cittadini, ora poco informati. Il Comune ha mantenuto il silenzio su un progetto che impatterà il territorio. Domani alle 20.45, l’assemblea pubblica presso l’auditorium di via Leopardi 7 offrirà un’opportunità per porre domande e osservazioni alla Sette Srl, promotrice dell'iniziativa.

Anche la lista di minoranza Mulazzano Civica parteciperà all’assemblea pubblica di domani alle 20.45 nell’auditorium di via Leopardi 7 per porre domande e osservazioni alla Sette Srl di Milano, società proponente il progetto da sopporre a Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) per la realizzazione di un parco agrivoltaico su un’area agricola di oltre un milione di metri quadrati tra il Comune di Mulazzano e la frazione Cassino d’Alberi. "La cittadinanza di Mulazzano – dicono gli esponenti della lista guidata da Silvia Giudici – ha appreso della procedura solo ad aprile, grazie ad alcuni solerti Cittadini".L’istanza era stata presentata e depositata al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lo scorso 17 dicembre. Gli enti territorialmente interessati e competenti (Regione, Provincia e Comune) avevano ricevuto comunicazione diretta dal Mase il 24 febbraio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No al maxi agrivoltaico: "Il Comune ha taciuto. Cittadini non informati"

