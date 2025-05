Nissan annuncia taglio di 20 000 posti e riduzione stabilimenti entro il 2027

Nissan ha annunciato un drastico piano di ristrutturazione, con il taglio di 20.000 posti di lavoro e la chiusura di stabilimenti entro il 2027. Questa decisione arriva in un contesto di crescente difficoltà per il settore automobilistico, evidenziando le preoccupazioni per il rosso persistente del gruppo e l'incertezza economica globale.

Nissan conferma il taglio di 20.000 posti di lavoro a livello globale e una riduzione dei propri stabilimenti nei prossimi due anni, mentre aumenta in maniera preoccupante il rosso del gruppo, in una situazione di continua incertezza per l'intero comparto auto.Nell'anno fiscale 2024 terminato a fine marzo il terzo costruttore nipponico ha registrato una perdita di 671 miliardi di yen, equivalenti a 4,08 miliardi di euro, penalizzata dal rallentamento delle vendite negli Stati Uniti e in Cina.Il numero degli stabilimenti, avverte Nissan, subirà una ridimensionamento, da 17 a 10, entro l'esercizio fiscale 2027. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nissan annuncia taglio di 20.000 posti e riduzione stabilimenti entro il 2027

