nintendo switch 2 ha una funzione per preservare il deterioramento della batteria

Nintendo non ha ancora finito di sorprendere. Dopo aver già svelato moltissime caratteristiche della sua nuova Switch 2, l’azienda ha rivelato tramite l’app Nintendo Today! un’ulteriore funzione pensata per proteggere la batteria e allungarne il ciclo di vita nel tempo.Hai già saputo di Nintendo e la Fotocamera a Infrarossi: Un’Idea abbandonata per la Switch 2NintendoSwitch 2 – Gamerbrain.netLa funzione che blocca la ricarica prima del 100%Tra le nuove impostazioni della console spicca una voce chiamata “Interrompi la ricarica al 90%”, un sistema che rallenta progressivamente la carica e la ferma completamente una volta raggiunto il 90% della capacità. L’obiettivo? Ridurre l’usura dellabatteria nel lungo periodo, evitando che rimanga troppo a lungo al massimo della carica, cosa che nel tempo ne compromette la durata. 🔗Leggi su Gamerbrain.net