Nintendo Switch 2 è la console perfetta per Borderlands 4 svela il CEO di Gearbox

Con l’atteso lancio di Borderlands 4, il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha dichiarato che Nintendo Switch 2 rappresenta la console ideale per vivere questa avventura. In un episodio recente di Creator’s Voice, i leader di Gearbox hanno condiviso la loro visione entusiasta per come la nuova console possa esaltare gli sparatutto cooperativi.

Con l’arrivo di Borderlands 4, la nuova NintendoSwitch 2 si prepara a diventare un punto di riferimento anche per gli sparatutto cooperativi. In un recente episodio della serie Creator’s Voice, i vertici di Gearbox Software, tra cui il CEO Randy Pitchford, hanno espresso grande entusiasmo per le potenzialità della console, descrivendola come una “piattaforma perfetta” per accogliere il prossimo capitolo della saga.Pitchford ha sottolineato che Borderlands 4 non è stato adattato alla console, ma sviluppato nativamente per sfruttare al massimo le sue capacità. Secondo il CEO, questa scelta ha permesso di creare un’esperienza cooperativa senza precedenti, capace di valorizzare la connessione tra amici, la condivisione del gameplay e l’accessibilità, aspetti centrali nel DNA della serie.Il team di Gearbox si è detto colpito dalla potenza di NintendoSwitch 2, definendola una macchina “incredibile” in un formato compatto, capace di gestire alti standard grafici e prestazioni elevate senza limitazioni. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 è la “console perfetta” per Borderlands 4, svela il CEO di Gearbox

Commandos 2 HD Remaster in arrivo su Nintendo Switch

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Raylight Games hanno oggi annunciato che la remaster HD del celebre pioniere strategico Commandos 2 sar? disponibile sulla famiglia di console Nintendo Switch il 4 dicembre, 2020.