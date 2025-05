Ninna nanna tradimento e perdono | Mimì Modugno al Giro d’Italia

Nel magico agosto del 1993, Polignano a Mare si trasformò in un palcoscenico festoso, richiamando 70.000 persone per celebrare Mimì Modugno al Giro d'Italia. Tra musica e emozioni, la sua ninna nanna di tradimento e perdono risuonò come un inno, mentre il lungomare pulsava di vita, colori e passione, creando un'atmosfera unica e indimenticabile.

Per tre sere, il 26, il 27 e il 28 agosto del 1993 Polignano a Mare sembrava Rio de Janeiro a Carnevale. Sul lungomare c’erano 70.000 persone, cinque volte tanto gli abitanti della città pugliese, alta e bianca sulla scogliera dell’Adriatico. Ed erano tutti lì per lui. Sul mare c’era un corteo di barche come se fosse la festa di San Vito Martire, il santo patrono, nelle sere di metà giugno. Il traffico era bloccato e nelle vie strette del centro storico sfilata una spider con sopra seduto un omino con un po’ di barba lunga, sorridente, e con un bastone in mano: salutava e salutava, salutava e benediceva la gente che lo voleva toccare, anche solo sfiorare. I polignanesi aspettavano da anni quel giorno, da quando il loro più illustre cittadino aveva abiurato. Ora, quarant’anni dopo, e dopo mille avventure e disavventure, tornava a casa a chiedere scusa. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ninna nanna, tradimento e perdono: Mimì Modugno al Giro d’Italia

Se ne parla anche su altri siti

Ninna nanna, tradimento e perdono: Mimì Modugno al Giro d'Italia - Nel corso della 4a tappa del Giro d'Italia 2024 solamente in un punto la corsa tocca il mare: a Polignano, il paese da dove Mister Volare partì ... 🔗ilfoglio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giuliano Sangiorgi canta una dolce ninna nanna al neonato figlio Michele - VIDEO

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, è diventato padre per la seconda volta con la nascita del figlio Michele, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 marzo presso la casa di cura Santa Famiglia di Roma.