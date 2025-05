Niguarda Milano interventi col robot raddoppiati e ‘vivaio’ giovani camici

L'ospedale Niguarda di Milano sta rivoluzionando la chirurgia con un incremento degli interventi effettuati con il robot chirurgo, diventato un elemento fondamentale nelle sale operatorie. Con nove piattaforme attive, Niguarda si afferma come centro di riferimento internazionale per la chirurgia robotica, formando anche una nuova generazione di giovani chirurghi.

