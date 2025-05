Niente agenzie di stampa sull’Air Force One per il viaggio di Trump in Medio Oriente | è la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia, le agenzie di stampa non avranno accesso all'Air Force One durante il viaggio di Donald Trump in Medio Oriente. La Casa Bianca ha deciso di non autorizzare alcun giornalista di importanti emittenti come Associated Press, Bloomberg o Reuters a seguire il presidente, segnando un cambiamento significativo nella copertura mediatica delle visite presidenziali.

Per la primavoltanellastoria le agenzie di stampa non saranno a bordo dell’aereo per seguire il viaggio del presidente all’estero. La decisione arriva dalla Casa Bianca: non ha autorizzato nessun giornalista di Associated Press, Bloomberg o Reuters a salire a bordo dell’Air Force One per seguire il viaggio di Donald Trump in MedioOriente. Da oggi al 16 maggio il tycoon sarà in visita nel Golfo tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ma non andrà in Israele. Le agenzie di stampa servono migliaia di testate giornalistiche e milioni di lettori in tutto il mondo. La Casa Bianca è in causa con l’Associated Press da quando ha iniziato a limitare l’accesso dell’agenzia agli eventi perché AP non ha seguito la direttiva di Trump di rinominare il Golfo del Messico come Golfo d’America. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente agenzie di stampa sull’Air Force One per il viaggio di Trump in Medio Oriente: è la prima volta nella storia

