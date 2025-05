Nidi d’infanzia in crescita a Modena | più posti nonostante il calo delle nascite

A Modena, la domanda di nidi d'infanzia continua a crescere nonostante il calo delle nascite. In risposta a questa sfida, l'Amministrazione comunale ha investito nel potenziamento dei servizi, aumentando di 150 unità i posti disponibili negli ultimi cinque anni, mentre si registra una flessione nelle iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

