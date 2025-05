Nicolas Vaporidis | Per Notte prima degli esami presi poco intorno ai 15mila euro meno le tasse

Nicolas Vaporidis, protagonista iconico di "Notte prima degli esami", ha rivelato in un'intervista al podcast No Lies di aver guadagnato circa 15mila euro, al netto delle tasse. Riflessioni sul suo passato televisivo lo hanno portato a esprimere il suo disagio riguardo all'esperienza all'Isola dei Famosi, definita "imbarazzante".

NicolasVaporidis, nel corso di un'intervista al podcast No Lies, ha dichiarato che non rifarebbe l'esperienza all'Isola dei famosi :"Ho provato un profondo senso di imbarazzo nell'essere esposto così". Poi ha parlato di come la paga per il suo ruolo in "Notteprimadegliesami" sia stata estremamente bassa in confronto al successo del filmL'articolo NicolasVaporidis: “Per Notteprimadegliesamipresipoco, intorno ai 15milaeuromeno le tasse” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it