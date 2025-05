Nicolas Vaporidis | “Per il ruolo di Luca Molinari in Notte prima degli esami presi poco 15mila euro meno le tasse”

Nel podcast No Lies, Nicolas Vaporidis rivela i retroscena del suo ruolo da protagonista in "Notte prima degli esami". Nonostante il grande successo del film, l'attore ammette di aver ricevuto un compenso ritenuto "oggettivamente poco", raccontando di come i suoi 10mila euro netti siano stati quasi un miracolo.

Ospite nel podcast No Lies, NicolasVaporidis ha parlato del successo di Notteprimadegliesami, il film campione d'incassi diretto da Fausto Brizzi. L'attore ha spiegato di essere stato pagato "oggettivamente poco" per la parte da protagonista: "Se mi hanno dato 10mila euro netti è stato un miracolo, considerando che il film ha incassato 15 milioni è una paga bassa". 🔗Leggi su Fanpage.it

