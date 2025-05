Niccolò Fabi presenta Libertà negli occhi | 9 brani nati in baita e riflessioni sulla maturità artistica

In occasione del suo 57esimo compleanno, Niccolò Fabi svela in anteprima "Libertà negli occhi", un album composto da 9 brani nati nella quiete di una baita innevata. Questo progetto riflette il suo cammino di maturità artistica e si arricchisce di contenuti esclusivi nell’edizione fisica, promettendo un’esperienza musicale unica e intima.

Nel giorno del suo 57esimo compleanno, Niccolò Fabi presenterà in anteprima il disco Libertà negli occhi, un progetto che ha preso forma durante una settimana trascorsa in una baita immersa nella neve. Il cantautore, che ha voluto dare al disco un'impronta unica, ha arricchito l'edizione fisica con scritti e fotografie che documentano ogni istante del processo creativo.

