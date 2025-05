Niccolò Fabi | Il mio nuovo album dedicato a mio figlio i tredicenni ascoltano altro La trap machista? Ai miei tempi c' erano i metallari

Niccolò Fabi celebra il traguardo del decimo album con "Libertà negli occhi", un'opera dedicata a suo figlio. A 57 anni, il cantautore riflette su un panorama musicale mutato, in cui i tredicenni oggi preferiscono la trap. Con questo nuovo progetto, Fabi esprime la sua visione di libertà e paternità in un mondo in continua evoluzione.

?Libertà negli occhi? è l?album della carriera numero dieci. A 57 anni, li compirà il 16 maggio, data che coincide con il giorno di pubblicazione,. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Niccolò Fabi: «Il mio nuovo album dedicato a mio figlio, i tredicenni ascoltano altro. La trap machista? Ai miei tempi c'erano i metallari»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande fratello : Chi è Walter Zenga, il figlio Andrea e Niccolò

Un grande calciatore e anche un grande tifoso: così potremmo definire Walter Zenga che, a sorpresa, torna in televisione per avere una precisazione con il figlio Andrea, avuta dalla conduttrice Roberta Termali, con la quale non ha mai avuto una relazione.