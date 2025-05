Niccolò Fabi | Con l’età cambia il modo di raccontare le cose non l’ispirazione

Niccolò Fabi, con l'età, evolve nel racconto senza far mancare l'ispirazione. Il suo nuovo album "Libertà negli occhi" offre un suono cristallino, una boccata d'aria fresca, attraverso nove canzoni che evidenziano un viaggio intimo e collettivo. Un'opera che invita a riflettere e a cercare nuova libertà espressiva nell'arte della musica.

(askanews) – Un suono cristallino, una boccata di aria fresca e pura, è questa la sensazione che si prova ascoltando Libertà negli occhi, il nuovo album di inediti di NiccolòFabi, composto da 9 canzoni frutto di un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo, per cercare nuova ispirazione.«Dove? dove le ho sempre trovate. Cioè nella vita, in quello che la vita ti concede di vivere, in quello che osservi. La difficoltà se vuoi è riuscire a capire se c'è un modo per raccontarle che non sia un'ennesima ricapitolazione di quello che hai già fatto, perché indubbiamente mi rendo conto che la mia sensibilità è attratta da un genere di cose e da altre no. Quindi mi rendo conto che c'è la possibilità che io possa girare spesso attorno a uno stesso argomento, magari grande. La cosa buona che credo è che attraverso l'età che cambia lo stesso argomento prende forme diverse e quindi trovo che abbia senso ancora provare a pubblicare queste queste osservazioni perché è come se continuassi a far girare il medesimo oggetto e ogni volta farne vedere delle le angolazioni diverse».