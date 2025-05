new balance e auralee hanno creato le dad shoes più eleganti della primavera

New Balance e Auralee presentano le dad shoes più eleganti di questa primavera, un connubio perfetto di stile e comfort. Fondate sulla visione di Ryota Iwai, le scarpe riflettono l'approccio unico del marchio giapponese, che sfida le tendenze senza tempo. Scopri di più su queste esclusive novità su GQ Italia.

Le tendenze non sono mai sembrate una priorità per Ryota Iwai, fondatore di Auralee. Il marchio con sede a Tokyo ha sempre puntato su un'eleganza senza tempo, più che su ciò che è di moda al momento, privilegiando materiali di qualità e artigianalità rispetto alla corsa a immettere prodotti sugli scaffali per cavalcare fenomeni passeggeri. Il mondo delle sneaker, al contrario, spesso funziona all'opposto: le mode arrivano in fretta e la maggior parte dei brand si affretta a inseguirle. Proprio per questo, una collaborazione tra Auralee e un marchio di sneaker doveva necessariamente avvenire con qualcuno che condividesse un approccio simile al design.