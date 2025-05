Neve Campbell sarà Polaris in X-Men ’97 – Stagione 2

Neve Campbell è stata ufficialmente scelta per interpretare Polaris nella seconda stagione di X-Men '97. Questo affascinante annuncio ha suscitato grandi aspettative tra i fan, specialmente dopo le speculazioni che lo legavano a un futuro progetto cinematografico dei Marvel Studios. La sua presenza promette di dare nuova vita a un personaggio iconico dell'universo degli X-Men.

Inizialmente questo casting era stato associato al progetto cinematografico che i Marvel Studios hanno in cantiere con protagonisti gli X-Men, titolo per il quale sembra sia in trattative Jake Schreier, regista di Thunderbolts*. Anche se la notizia di un casting vocale non è emozionante come quella di un interprete in carne e ossa che darà corpo ai personaggi dei fumetti, il toto-X-Men è ancora molto caldo, e sono tante le voci che circondano il nuovo casting per il prossimo film. La dottoressa Lorna Sally Dane, alias Polaris, è stata introdotta alla fine degli anni '60, prima di rivelarsi la figlia di Magneto molti anni dopo.