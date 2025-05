Netflix sviluppa una serie sulla vita di Madonna | progetto in collaborazione con Shawn Levy

Netflix annuncia lo sviluppo di una serie limitata sulla vita di Madonna, icona della musica pop. In collaborazione con Shawn Levy, noto per successi come Stranger Things, il progetto promette di esplorare il percorso straordinario della regina del pop, con Madonna stessa nel ruolo di produttrice esecutiva. Un viaggio tra musica, sfide e trionfi.

Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie limitata dedicata a Madonna, icona assoluta della musica pop internazionale. La serie vedrà la stessa Madonna coinvolta come produttrice esecutiva, affiancata da ShawnLevy, celebre produttore dietro successi come Stranger Things e All the Light We Cannot See, attraverso la sua casa di produzione 21 Laps, in accordo esclusivo con la piattaforma di streaming.Il nuovo progetto segna un cambio di rotta rispetto al precedente tentativo di realizzare un film biografico su Madonna presso Universal Pictures, dove era stata scelta Julia Garner come protagonista. Sebbene Garner non sia attualmente sotto contratto per la nuova serieNetflix, il suo nome resta tra quelli presi in considerazione compatibilmente ai suoi impegni.Essendo ancora in fase iniziale di sviluppo, non è stato definito quale periodo della lunga e complessa carriera di Madonna verrà esplorato nella narrazione.

