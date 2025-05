Netanyahu | L’esercito israeliano entrerà a Gaza con tutta la sua forza Per sconfiggere Hamas

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che l'esercito israeliano entrerà a Gaza "con tutta la sua forza" nei prossimi giorni. Secondo Netanyahu, non esiste uno scenario in cui si possa interrompere la guerra, segnando un'escalation significativa nel conflitto contro Hamas. L'annuncio evidenzia la determinazione di Israele a perseguire la propria strategia militare.

