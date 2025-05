Netanyahu | Israele sta distruggendo sempre più case a Gaza Ora i palestinesi non hanno un posto dove tornare

Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele sta «distruggendo sempre più case a Gaza», lasciando i palestinesi privi di un rifugio. Le sue dichiarazioni, rivelate in un intervento riservato alla Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset, mettono in luce la crescente crisi umanitaria nella regione e le conseguenze del conflitto in corso.

Benjamin Netanyahu sta «distruggendosempre più case a Gaza». E quindi i palestinesi «non hanno più un postodovetornare». Il premier lo ha detto in un intervento a porte chiuse alla Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset. Le trascrizioni parziali delle dichiarazioni sono state rilanciate da Times of Israel. Secondo il primo ministro israeliano la conseguenza più ovvia dell’offensiva israeliana sulla Striscia è che «i cittadini di Gaza sceglieranno di emigrare fuori dalla Striscia. Ma il nostro problema principale è trovare paesi che li accolgano». Intanto l’esercito attacca l’ospedale Nasser di Khan Younis. Muore il giornalista palestinese Hassan Eslaiah.Distruggere più case possibile a GazaNetanyahu ha riferito ai membri della commissione parlamentare di aver discusso del piano di Donald Trump per l’occupazione di Gaza da parte degli Stati Uniti. 🔗Leggi su Open.online

