Netanyahu conferma operazione senza tregua contro Hamas mentre Unrwa denuncia blocco alimentare a Gaza

In un contesto sempre più teso, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'intensificazione dell'operazione contro Hamas a Gaza. Nel contempo, l'UNRWA denuncia un grave blocco alimentare nella regione, sollevando preoccupazioni umanitarie. Le dichiarazioni di Netanyahu indicano un'assenza di tregua, mentre la crisi alimentare aggrava la situazione nel territorio palestinese.

Il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato con fermezza che l'esercito israeliano agirà con il massimo impegno controGaza nei prossimi giorni. In un'intervista rilasciata martedì 13 maggio, il capo del governo ha sottolineato l'intenzione di non interrompere i combattimenti controHamas, evidenziando come l'operazione militare intenda non solo proseguire senzatregua, ma concludersi con la .

