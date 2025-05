Netanyahu | cerchiamo Paesi che accolgano i residenti di Gaza

Benjamin Netanyahu ha ribadito che l'esercito israeliano entrerà con tutta la sua forza nella Striscia di Gaza nei prossimi giorni 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Netanyahu: “cerchiamo Paesi che accolgano i residenti di Gaza”

