Nestlé Italia 2024 | 44 mld di valore condiviso donazioni e 60 000 posti di lavoro indiretti

Nel corso del 2024, il Gruppo Nestlé ha registrato un risultato notevole in Italia, con un valorecondiviso di 4,4 miliardi di euro, corrispondente allo 0,2% del pil nazionale. Questo valore, aumentato del 5% rispetto al 2022, evidenzia come un approccio a lungo termine, radicato in una conoscenza approfondita del territorio, favorisca una crescita sostenuta . L'articolo NestléItalia2024: 4,4 mld di valorecondiviso, donazioni e 60.000 posti di lavoroindiretti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.