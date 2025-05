NEST Connect 2025 a Roma l' evento promosso da Fondazione NEST

NEST Connect 2025, svoltosi a Roma, è un evento di grande rilievo organizzato dalla Fondazione NEST per promuovere tecnologie energetiche sostenibili. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità di confronto e innovazione, volto a plasmare un futuro energetico più sostenibile e responsabile, in linea con le iniziative del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Roma, 13 mag. (askanews) - Si è tenuto a Roma "NESTConnect2025 - L'energia che cambia il futuro", l'eventopromosso da FondazioneNEST, il primo e unico partenariato esteso in Italia dedicato alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie energetiche sostenibili. Creata su impulso del Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la FondazioneNEST finanzia progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere tecnologiche italiane, promuovendone il posizionamento nelle catene di valore strategiche in Europa e nel mondo. Abbiamo parlato con Francesco Cupertino - Presidente FondazioneNEST e Rettore Politecnico di Bari: "NEST è l'unico partenariato esteso finanziato dal PNRR, focalizzato sulle energie verdi del futuro. 🔗Leggi su Quotidiano.net