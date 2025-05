nessun leader democratico può vincere contro un fazzoletto

Nell'era dei social media, un "fazzoletto" può facilmente diventare simbolo di un'azione sociale o politica, sfidando l'autorità dei leader democratici. Ultimamente, le dinamiche sui social, in particolare su Twitter, riflettono questa realtà inquietante, dove le emozioni prevalgono sulla ragione e le segnalazioni virali possono avere più potere di un'intera campagna elettorale.

Se negli ultimi giorni avete aperto un qualsiasi social network, e specialmente quella fogna che è diventato twitter da quando non si chiama neanche più così, sapete già di cosa sto parlando. Ne sono lieto, perché mi viene il nervoso solo a parlarne – ma anche questo, il fatto cioè che siamo costretti a parlarne, e il nervoso che ci fa venire, è una parte importante del problema – motivo per cui mi limiterò a riassumere l’essenziale. E l’essenziale, per come la vedo io, è che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è stato costretto a smentire pubblicamente che quella sul tavolo, nello scompartimento del treno in cui viaggiava con il cancelliere tedesco e il primo ministro inglese, davanti a fotografi e telecamere che riprendevano la scena, fosse una busta di cocaina, anziché un fazzoletto. 🔗Leggi su Linkiesta.it