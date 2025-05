Nerozzi non ha alcun dubbio | Non spenderei mai questa cifra per quel giocatore Il commento del giornalista è categorico

Massimiliano Nerozzi non ha dubbi: non spenderà mai una cifra così elevata per Victor Osimhen. Il commento del giornalista, pubblicato su JuventusNews24, evidenzia il suo scetticismo riguardo a un possibile grosso investimento da parte della Juve per il giovane attaccante. Riflessioni chiare e categoriche su una delle trattative più chiacchierate del calciomercato.

Nerozzi, giornalista, ha manifestato un suo pensiero su quell’operazione di calciomercato Juve: non farebbe un grosso investimento!Massimiliano Nerozzi ha esposto la sua opinione su X a proposito di Victor Osimhen. Il giornalista crede che quest’operazione inerente al calciomercato Juve non sia ciò che serva ai bianconeri, soprattutto a cifre molto alte. Ecco cos’ha detto sull’attaccante nigeriano, che pare essere il principale obiettivo per l’attacco.PAROLE – «Idem per Osimhen: non spenderei mai 90-100 milioni (il problema non è il giocatore, ma la strategia) Juve”». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nerozzi non ha alcun dubbio: «Non spenderei mai questa cifra per quel giocatore». Il commento del giornalista è categorico

Su questo argomento da altre fonti

Osimhen--Juve, Nerozzi scettico: "Non spenderei mai 90-100 milioni" - Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray, continua ad essere accostato insistemente alla Juventus, nonostante la ... 🔗tuttojuve.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonello De Pierro, parla il poliziotto giornalista aggredito dal boss Spada e sanzionato incredibilmente dalla Polizia

Il presidente dell'Italia dei Diritti ha deciso di rompere il silenzio sull'assurda vicenda, che vide il suo dirigente credere alla versione del clan.