Nero | clip esclusiva del debutto alla regia di Giovanni Esposito al cinema dal 15 maggio

Uno sguardo esclusivo al debuttoallaregia dell'attore GiovanniEsposito, che racconta una storia di redenzione in un mondo ai margini, al cinema dal 15 maggio. Arriverà nei cinema il 15 maggio distribuito da Bartlebyfilm Nero, opera prima da regista dell'attore GiovanniEsposito che ha debuttato in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre. Una storia di redenzione tra gli ultimi sospesa tra la periferia criminale campana e un universo di outsider pronti a lottare per emergere, anticipata dallaclipesclusiva che vi mostriamo quest'oggi. Interpretato dallo stesso regista, autore della sceneggiatura insieme a Francesco Prisco e Valentina Farinaccio, il film vede nel cast anche Susy Del Giudice, Anbeta Toromani, Giovanni Calcagno, e Peppe Lanzetta, con l'amichevole partecipazione di Roberto De Francesco, Cristina Donadio e . 🔗Leggi su Movieplayer.it