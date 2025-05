Neres a disposizione per il Parma Conte ha già deciso la strategia | accadrà al Tardini!

Nella sfida al Tardini, Conte si prepara a sfruttare al meglio il rientro di Neres, aggiungendo nuove opzioni all'attacco. Con il campionato ormai all'epilogo, gli azzurri non possono permettersi errori mentre si contendono il titolo contro l'Inter in un finale avvincente e ricco di tensione, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Conte prepara la trasferta di Parma, dubbi di formazione per il mister: il ritorno di Neres gli consente una nuova variabile offensiva. A poche giornate dalla fine del campionato, gli azzurri si ritrovano a duellare con l’Inter per lo Scudetto in un finale incandescente, dove ogni dettaglio può fare la differenza. I tifosi ci credono, la squadra anche: l’obiettivo è chiaro e il gruppo si sta compattando attorno alla figura carismatica di Antonio Conte.Ed è proprio in questo momento cruciale che arriva una notizia che profuma di svolta tattica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, David Neres è finalmente pronto a rientrare in modo più concreto.Conte sorride: Neres sarà a disposizione per la sfida contro il ParmaIl brasiliano, fermato da un problema muscolare al soleo della gamba sinistra, ha già fatto una breve comparsa nel match contro il Genoa. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Neres a disposizione per il Parma, Conte ha già deciso la strategia: accadrà al Tardini!

Neres rapinato da uomini armati dopo Napoli-Parma

Il brasiliano, entrato nella ripresa, è stato protagonista con un gli assist per i gol di Lukaku e Anguissa.