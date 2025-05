Nella 3^ giornata di serie B delle veronesi Team Benetti sfiora il pari ci riesce lo Scaligero

Nella 3^ giornata di Serie B1 maschile, il Team Benetti At Verona sfiora il pareggio a Bolzano, rimanendo però in fondo alla classifica. In casa, il Sec Scaligero conquista un buon pari contro il Tc Crema. Nonostante il dominio delle prime della classe, c’è ancora spazio per risalire e lottare nelle prossime partite.

🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Nella 3^ giornata di serie B delle veronesi Team Benetti sfiora il pari ci riesce lo Scaligero

