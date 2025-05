Nel cantiere della strage | salgono sulla gru di notte Banda di giovani nei guai

Nel buio del cantiere della strage di via Mariti, una banda di giovani in cerca di avventure si arrampica su una gru. Firenze, 13 maggio 2025: il sito, simbolo di una tragedia che ha spezzato vite, torna a pulsare di inquietudine. Quattro ragazzi, attratti dal mistero, sfidano i propri limiti, ignari del peso della memoria che li circonda.

Firenze, 13 maggio 2025 – Si sono intrufolati nel cantieredellastrage di via Mariti. Dove il 16 febbraio 2024 una trave dello ’scheletro’ del supermercato Esselunga in costruzione è crollata uccidendo cinque operai e marchiando a vita quel luogo come un luogo di dolore. La Banda di quattro ragazzi, tutti minorenni, non ha pensato a tutto questo. Scavalcata la ricezione che perimetra l’intera area, posta ancora sotto sequestro, si sono poi diretti in una delle gru ancora presenti all’interno (per la quale nei giorni scorsi sono iniziate le procedure di smontaggio) e ci sono saliti. Un gesto folle. Non solo per la storia recente del cantiere di via Mariti, ma anche per la sua pericolosità. Cosa ha spinto il gruppetto a questo blitz è ancora un mistero. I fatti risalgono al 23 marzo scorso, e stando a quanto emerge, i giovani – forse individuati dalle videocamere di sicurezza della zona, forse traditi da un allarme collegato a una sala operativi – sono stati individuati dai carabinieri e riconsegnati ai genitori. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel cantiere della strage: salgono sulla gru di notte. Banda di giovani nei guai

