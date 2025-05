Nel 2025 non è tollerabile vivere senza rete mobile la denuncia di un cittadino

Nel 2025, un cittadino del mandamento baianese lancia un allarme: vivere senza rete mobile è inaccettabile. La sua denuncia pone l'accento sull'assenza di segnale nei comuni di Baiano, Sperone e Avella, evidenziando un problema che coinvolge la connessione e la comunicazione nella vita quotidiana. Ignorare questo disagio è diventato insostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti“Nel 2025 non è tollerabileviveresenzaretemobile“. È l’amara denuncia di un cittadino del mandamento baianese, che ha deciso di raccontare pubblicamente una situazione che definisce inaccettabile: l’assenza totale di segnale nei comuni di Baiano, Sperone e Avella, in provincia di Avellino.Non si riesce a telefonare, inviare SMS o navigare su internet. Un blackout digitale che coinvolge famiglie, studenti, lavoratori, attività economiche e persino i servizi di emergenza. Secondo quanto segnalato, nessuno dei principali operatori – Vodafone, TIM, WindTre, Iliad – garantisce copertura stabile nell’area.Il caso più emblematico è quello di Baiano, dove nel 2023 è stato installato un traliccio della società INWIT, a seguito di una lunga battaglia legale. Oggi, a distanza di oltre un anno, quella torre è ancora spenta: priva di antenne, mai entrata in funzione, nonostante l’attivazione dei contatori elettrici. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Nel 2025 non è tollerabile vivere senza rete mobile”, la denuncia di un cittadino

Se ne parla anche su altri siti

L’umbria come meta da vivere con calma e autenticità per il turismo esperienziale dell’estate 2025 - Un turismo che non si limita a percorrere itinerari, ma cerca un’esperienza che può trasformare il viaggio in una scelta di vita, magari lasciando il segno anche nelle decisioni future di chi arriva. 🔗gaeta.it

1 MAGGIO - De Luca: "Dramma delle morti sul lavoro: una tragedia non più tollerabile" - è una tragedia non più tollerabile. Abbiamo dei numeri veramente da paese in guerra, non da incidenti sul lavoro. È necessario, ovviamente avere misure organizzative, misure di controllo, tutto quello ... 🔗napolimagazine.com

"VIVERE A META'" Supremo, la nuova Stella del Rock italiano: online il singolo “Vivere a metà” - Foggia – San Giovanni Rotondo (FG), 18 aprile 2025 – Esce ... di poter vivere. Poi, come accade nelle storie più dure, sono rinato. Ho scelto di combattere perché non voglio vivere a metà ... 🔗statoquotidiano.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.