Negoziati di Istanbul Lavrov e Ushakov guidano la delegazione russa Zelensky | Ci sarò ma parlerò solo con Putin Witkoff e Kellog presenti per gli USA

Giovedì, Istanbul ospiterà un nuovo round di negoziati per la pace in Ucraina, con le delegazioni russe guidate da Lavrov e Ushakov, mentre Zelensky annuncia la sua presenza, ma con una riserva: parlerà solo con Putin. Il Cremlino sottolinea l'importanza di colloqui diretti, criticando l'approccio europeo come un incentivo a prolungare il conflitto.

Il Cremlino: "Colloqui diretti con Kiev sono la priorità, l'approccio dell'Europa punta a continuare la guerra" Giovedì ad Istanbul nuovo round di Negoziati per la pace in Ucraina. Presenti, oltre alle delegazioni dei due paesi, anche Keith Kellog e Steve Witkoff a rappresentanza degli Stati

