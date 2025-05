negli equipaggi delle ambulanze pure chi lavora in agenzie funebri

La Regione Lombardia sta avviando un'importante riforma che permette agli operatori delle agenzie funebri di unirsi agli equipaggi delle ambulanze. Questa decisione mira a superare un divieto, forse poco noto, che mirava a prevenire conflitti di interesse, aprendo così nuove opportunità per la collaborazione tra i due settori.

Regione Lombardia è pronta ad aprire le porte e gli equipaggidelleambulanze anche a chi lavora in un’agenzia di pompe funebri mettendo parzialmente fine ad un divieto forse sconosciuto ai più ma istituito per scongiurare commistioni potenzialmente pericolose. Il divieto in questione è quello contenuto nella legge regionale 33 del 2009, che recita quanto segue: "Alle imprese funebri è vietato l’esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile". Analogo divieto vale in modo del tutto speculare anche per gli stessi soccorritori: "È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l’attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile". 🔗Leggi su Ilgiorno.it