' Ndrangheta colpo alla potente cosca Labate quattro arresti | i nomi

Un'importante operazione del Ros ha sferrato un colpo duro alla potente cosca Labate, attiva nel quartiere Gebbione di Reggio Calabria. Quattro persone sono state arrestate, segnando un passo significativo nella lotta contro la 'ndrangheta. L'azione, coordinata dal generale Cesario Totaro, ha visto il coinvolgimento del comando provinciale dei carabinieri nella fase esecutiva.

colpo del Ros contro la potentecosca di 'NdranghetaLabate, egemone nella del quartiere Gebbione di Reggio Calabria.Oggi il Raggruppamento operativo speciale dell'Arma, con il supporto in fase esecutiva del comando provinciale dei carabinieri, agli ordini del generale Cesario Totaro, e dello.

