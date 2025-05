NdC | Nel centrosinistra in Campania c’è chi lavora a disfare | così tutto torna in discussione e si mette tutto a rischio

Nel centrosinistra campano, le tensioni si intensificano. Sorrentino di NdC lamenta attacchi costanti a Mastella, avvertendo che minacciano l'unità necessaria in vista delle elezioni regionali. Mentre il dibattito si accende, la coesione nel Sannio sembra sempre più a rischio. Il futuro del centrosinistra è in bilico e la strategia si fa incerta.

Scontro nel centrosinistra sannita, Sorrentino (NdC): “Attacchi continui a Mastella indeboliscono l’unità in vista delle Regionali”Benevento, 13 maggio 2025 – “Con frequenza insopportabile, si leggono attacchi provenienti dal centrosinistra nel Sannio nei confronti del leader di NdC Clemente Mastella, dell’amministrazione cittadina, della comunità di donne e uomini di NdC. Stamane sulla stampa i Cinquestelle, in altre occasioni il Pd. Uno stillicidio. C’è chi lavora a disfare ciò che faticosamente si cerca di fare. E’ un gioco dell’oca insensato per le prospettive del centrosinistra campano in vista delle regionali a cui ci sottraiamo: intenti distruttivi che allontanano ogni prospettiva di accordo. E’ tutto da trovare l’accordo entro i confini del centrosinistra e con lo stesso presidente De Luca: chi si attarda in attacchi inutili, non ha il senso della politica e mette a rischiotutto”, lo scrive in una nota, a nome del gruppo dirigente mastelliano, la segretaria provinciale Marcella Sorrentino. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

