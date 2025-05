NBA su Prime Video dal 2025 | in esclusiva 87 partite a stagione playoff e finali senza costi extra

Dal 2025, Prime Video porterà l'NBA in esclusiva, offrendo 87 partite a stagione, dai playoff alle finali, senza costi aggiuntivi. Con un accordo globale di 11 anni, Prime si espande nel mondo dello sport in diretta, presentando il logo ufficiale della copertura dell’NBA in vista dell'inizio dell'emozionante avventura sportiva.

PrimeVideo ha svelato oggi il logo ufficiale della copertura dell’NBA su Prime, che inizierà ad ottobre 2025 nell’ambito di un accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Questo accordo segna un’espansione significativa dell’offerta sportiva in diretta su PrimeVideo, con l’NBA che si aggiunge alla UEFA Champions League in Italia senzacosti agg. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - NBA su Prime Video dal 2025: in esclusiva 87 partite a stagione, playoff e finali senza costi extra

