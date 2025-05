NBA su Prime Video | 87 partite in esclusiva da ottobre e finali gratis per gli abbonati

L'NBA arriva su Prime Video in Italia da ottobre 2025, offrendo 87 partite in esclusiva e le finali gratuite per gli abbonati. Questo accordo di 11 anni segna un'importante evoluzione nello streaming sportivo, promettendo una copertura senza precedenti del basketball e un'esperienza avvincente per i fan di questo sport.

L’NBA sbarca su PrimeVideo in Italia da ottobre 2025, portando con sé una copertura esclusiva e gratuita per tutti gli abbonatiPrime. Il logo ufficiale dell’NBA su Prime segna l’inizio di una nuova era per lo sport in streaming e anticipa un accordo globale della durata di 11 anni che include anche Champions League e WNBA.Prova Amazon Primegratis per 30 giorni!Con l’inizio della stagione, i clienti Prime avranno accesso a 87 partite NBA ogni anno, comprese tutte le partite dei Knockout Rounds dell’Emirates NBA Cup, i playoff SoFi NBA Play-In, un terzo del primo e del secondo turno dei playoff, una serie delle Conference Finals e le finali NBA in 6 degli 11 anni previsti dall’accordo.Il pacchetto sarà incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi, rendendo PrimeVideo un punto di riferimento per il basket in Italia. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - NBA su Prime Video: 87 partite in esclusiva da ottobre e finali gratis per gli abbonati

Se ne parla anche su altri siti

NBA su Prime Video dal 2025: in esclusiva 87 partite a stagione, playoff e finali senza costi extra - Digital News 13 maggio 2025, 10:48. Notizie, Palinsesti, Video - Scopri tutti i retroscena di questa notizia, leggi ora per saperne di più! 🔗digital-news.it

NBA su Prime: le partite che saranno trasmesse in Italia dal 2025 senza costi aggiuntivi - Amazon trasmetterà 87 partite NBA a stagione su Prime Video in Italia dal 2025, con playoff e finali, più WNBA dal 2026, senza costi extra. 🔗tech.everyeye.it

Prime Video farà vedere l'NBA in Italia - Gli appassionati di basket americano potranno avere a partire dall'autunno un alleato in più dalla loro parte. Da poco è stato diffusa la notizia di una collaborazione tra Prime Video ed NBA. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amazon Prime Video annuncia il lancio di The Grand Tour presents: A Massive Hunt a livello globale venerd? 18 dicembre

Dopo?le spericolate?avventure?acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per?la sua?ultima avventura?nelle?esotiche?isole di Reunion e?Madagascar.