NBA Playoff 2025 New York e Minnesota vincono gara-4 e si portano sul 3-1

...dovranno trovare risorse insperate per ribaltare la situazione. La pressione aumenta, mentre New York e Minnesota sognano la finale di Conference. Con prestazioni eccezionali e strategie impeccabili, le due squadre sono ora a un passo dall'obbiettivo, ma le sfide che le attendono potrebbero rivelarsi decisive per il loro cammino.

New York e Minnesota fanno un passo forse decisivo verso la finale di Conference. In gara-4 arriva un’altra vittoria per Knicks e Timberwolves, che si portano sul 3-1 nella serie, rispettivamente contro i Boston Celtics e i Golden State Warriors, due squadre che ora si trovano spalle al muro e che devono cercare una rimonta che sembra disperata.Sotto di undici punti all’intervallo, i New York Knicks ribaltano tutto nel terzo quarto e poi nell’ultimo quarto trovano il parziale decisivo (14-2), che li porta a vincere 121-113 una gara-4 fondamentale. Jalen Brunson è ancora l’eroe in casa New York, mettendo a referto 39 punti (26 dei quali nel solo secondo tempo) e 12 assist. Importantissimi anche i 23 punti di Mikal Bridges e Karl Anthony Towns che ci aggiunge anche 11 rimbalzi.Per Boston è una serata amarissima, anche perchè a due minuti dalla fine si fa male Jayson Tatum. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Playoff 2025, New York e Minnesota vincono gara-4 e si portano sul 3-1

