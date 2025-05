Nba Dallas vince la lotteria del draft | quasi sicuro l’arrivo del fenomeno Cooper Flagg

I Dallas Mavericks hanno sorprendentemente vinto la lotteria del draft NBA, con un solo 1,8% di possibilità. Questo successo apre le porte all'arrivo del talento straordinario Cooper Flagg, potenziale nuova stella dopo la partenza di Luka Doncic. I tifosi dei Mavericks possono finalmente tornare a sognare con un futuro luminoso in arrivo.

Cooper Flagg potrà iniziare da Dallas la sua carriera nella Nba e i tifosi che hanno perso Luka Doncic in questa stagione potrebbero avere una nuova stella da tifare.Dallas aveva solo l'1,8% di possibilitàI Mavericks hanno infatti vinto la lotteria del draft Nba, aggiudicandosi la prima scelta e la possibilità di ingaggiare Flagg, la matricola che ha portato Duke alle Final Four nella sua unica stagione universitaria e che è stato eletto all'unanimità giocatore dell'anno. Dallas aveva solo l'1,8% di possibilità di aggiudicarsi la prima scelta. Le altre squadreSan Antonio, con due rookie dell'anno consecutivi come Victor Wembanyama e Stephon Castle, sceglierà al secondo posto, Philadelphia al terzo e Charlotte al quarto.