Naufragio di Cutro ecco cosa c' è nel dietrofront della Regione Calabria

Il naufragio di Cutro ha sollevato una tempesta politica, rivelando tensioni tra le istituzioni locali e il governo centrale. La Rete 26 Febbraio, un coordinamento di associazioni, critica duramente il dietrofront della regione Calabria, definendolo un tradimento nei confronti delle 94 vittime e un'infrazione morale. La questione richiede attenzione e riflessione profonda.

AGI - "Un inchino politico e morale al potere centrale, un tradimento istituzionale nei confronti delle 94 vittime del Naufragio di Cutro": è quanto afferma la Rete 26 febbraio – il coordinamento di associazioni e movimenti costituito a Crotone all'indomani della tragedia avvenuta sulla spiaggia di Steccato di Cutro – a proposito della decisione dellaRegioneCalabria di ritirare la richiesta di costituzione di parte civile che aveva avanzato all'udienza preliminare del processo che si sta celebrando davanti al Tribunale di Crotone nei confronti di sei persone: quattro militari della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera, accusati di Naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, conseguenza dei ritardi che si sarebbero verificati nei soccorsi ai migranti naufragati a Cutro. Dopo aver "annunciato in pompa magna" di volersi costituire parte civile – scrive la Rete in una nota – "il clamoroso passo indietro", che la Regione ha così motivato: "non sapevamo che gli imputati fossero sei militari italiani".