Nato il 22 maggio cresciuto da Ranieri | Sulemana l’uomo del destino che segna il gol-Champions

Nato il 22 maggio e cresciuto sotto la guida di Ranieri, Sulemana si prepara a scrivere il suo destino segnando il gol decisivo in Champions League. Per la quinta volta in sette anni, l'Atalanta raggiunge la massima competizione europea, confermandosi tra le 36 migliori squadre del continente nella stagione 2025/26. Un traguardo straordinario per la Dea.

L’Atalanta è in Champions League. Per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, la Dea stacca il pass per la massima rassegna continentale e anche nell’annata 202526, tra le 36 migliori squadre del continente ci sarà anche la formazione nerazzurra. La Dea ha centrato il suo obiettivo, con 180 minuti d’anticipo rispetto alla fine del campioNato, piegando 2-1 la Roma al Gewiss Stadium in un match delicatissimo, risolto soltanto nel suo spicchio finale dall’uomo che non ti aspetti. Ma che dopo questa vittoria cruciale può tranquillamente essere etichettato come l’uomo del destino.Ogni riferimento a Ibrahim Sulemana è, in questo caso, puramente voluto. E’ stato proprio lui, infatti, a siglare il gol decisivo che ha spiaNato la strada che conduce verso la Champions. Una rete, la sua prima in assoluto in maglia nerazzurra, ma dal peso specifico semplicemente inestimabile per un ragazzo che, alla corte di Gian Piero Gasperini, non ha mai trovato tantissimo spazio, anzi, ma che nella notte più importante della stagione ha saputo ergersi a protagonista assoluto. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nato il 22 maggio, “cresciuto” da Ranieri: Sulemana, l’uomo del destino che segna il gol-Champions

Potrebbe interessarti su Zazoom

RIOT SVELA IL VALORANT CHAMPIONS TOUR 2021

Red Bull e Secretlab si uniscono come partner fondatori Riot Games oggi ha annunciato il VALORANT Champions Tour, una competizione stagionale che si svolger? nell'arco del 2021 per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi: VALORANT.