Nascondeva due panetti di hashish in auto 26enne arrestato dalla polizia

Un 26enne catanese è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di due panetti di hashish nascosti nella sua auto. L'arresto è avvenuto durante controlli intensificati nei quartieri di Catania, sabato sera, da parte degli agenti delle volanti che pattugliavano in via...

Durante i controlli tra i quartieri catanesi, potenziati durante il weekend, gli agenti della questura di Catania hanno arrestato un catanese 26ennne con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato sabato sera dal personale delle volanti che transitava in via. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nascondeva due panetti di hashish in auto, 26enne arrestato dalla polizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torre del Greco, nascondeva hashish e armi in cantina: arrestato 37enne - Un 37enne è stato arrestato a Torre del Greco per detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armi clandestine. Nella sua casa in via Unità ... 🔗msn.com

Nascondeva hashish e pistole cantina, in manette ultrà della Turris - Assieme alle armi e alla droga sono stati trovati anche soldi in contanti e l'occorrente per pesare e preparare le dosi ... 🔗internapoli.it

In auto con due panetti di hashish, arrestato 26enne - La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, sotto il sedile del conducente, due panetti di hashish ... 🔗grandangoloagrigento.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio a Mascalucia durante festa di compleanno: arrestato un 60enne

Una festa di compleanno in famiglia si è trasformata in tragedia a Mascalucia, comune in provincia di Catania, dove un uomo di 43 anni è stato ucciso a coltellate.