Nasconde in valigia due vertebre di delfino | multato un passeggero di ritorno da Capo Verde – Video

…delfino, oltre a essere un reperto prezioso, sono protette da leggi internazionali. La Guardia di Finanza ha quindi multato il passeggero, evidenziando l'importanza di rispettare le normative sul traffico di specie animali e la salvaguardia dell'ecosistema marino. Il video dell'intercettazione ha suscitato scalpore, riaccendendo il dibattito sulla raccolta di souvenir di origine animale.

C’è chi torna a casa dai viaggi con una calamita e chi, invece, Nasconde in valigia ossa di animale. È quanto ha scoperto la guardia di finanza all’aeroporto di Bologna intercettando un passeggero italiano di ritorno da CapoVerde: nel bagaglio Nascondeva due vertebre di delfino.Queste ossa di animale, sprovviste della necessaria documentazione, ovvero del certificato d’importazione Cites, erano state occultate tra gli effetti personali dell’italiano che per rientrare ha fatto scalo a Lisbona. Al trasgressore è stata applicata la sanzione pecuniaria di 10mila euro. I controlli, in collaborazione all’agenzia dogane e monopoli e in attuazione della convenzione di Washington, sono finalizzati a contrastare il commercio internazionale illegale della flora e della fauna selvatica.L'articolo Nasconde in valigia due vertebre di delfino: multato un passeggero di ritorno da CapoVerde – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it