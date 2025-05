Nasce in ospedale un comitato per il sì

In un clima di partecipazione e impegno civico, la Cgil ha ufficializzato la creazione del quarto comitato "Sì referendum", dopo i precedenti a livello provinciale e nei comuni di Montemurlo, Montalbano e Valbisenzio. La presentazione è avvenuta ieri all'interno dell'Ospedale, un simbolo di cura e comunità, in vista della consultazione referendaria dell'8 e 9 giugno.

Dopo il comitato provinciale ed i comitati di Montemurlo, Montalbano e Valbisenzio, la Cgil ha annunciato la costituzione del quarto comitato "Si referendum" in vista della consultazione referendaria dell'8 e 9 giugno prossimo.La nuova formazione è stata presentata ieri all'interno dell'ospedale Santo Stefano e punta idealmente a rappresentare tutti i lavoratori del nosocomio pratese, dal personale medico agli addetti alle pulizie passando per gli operatori sanitari, gli infermieri e gli addetti alla mensa."Un presidio importante – ha spiegato Riccardo Bartolini segretario Funzione pubblica Cgil Prato Pistoia – per spiegare il senso dei cinque quesiti a cui abrogazione ha risvolti sulla vita dei cittadini, ma anche per costituire un momento di condivisione fra il variegato modo di dipendenti.

