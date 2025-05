Nasce il comitato per il referendum a Marcianise

"Il nuovo comitato per il referendum a Marcianise si impegna a sensibilizzare la comunità sulle tematiche per il voto dell'8 e 9 giugno 2025. Con una campagna informativa e di dialogo, si punta a coinvolgere attivamente i cittadini, promuovendo un dibattito costruttivo e stimolando la partecipazione alle urne."

Anche a Marcianise si è formalmente costituito il comitato per i referendum dell' 8 e 9 giugno 2025. Lo scopo del comitato è quello di portare avanti una massiccia campagna informativa e di confronto sui referendum, con l'obiettivo di portare alle urne quanti più cittadini possibili.

