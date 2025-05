Narni così il centro storico è più vicino | avanti spediti i lavori per la bretella del Suffragio

Narni si prepara a una significativa trasformazione viaria con l’avanzamento dei lavori per la bretella del Suffragio. Questo nuovo collegamento tra Berardozzo e il centro storico promette di migliorare notevolmente la circolazione degli autoveicoli. Gli amministratori anticipano benefici concreti per la viabilità, rendendo la città più accessibile e fluida per residenti e visitatori.

Una strada che, secondo le previsioni degli amministratori, migliorerà sensibilmente la circolazione degli autoveicoli a ridosso del centrostorico di Narni. Parliamo della nuova bretella che collegherà la zona di Berardozzo con il Suffragio. La strada consentirà infatti agli automobilisti di.

