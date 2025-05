Narni Corsa all’Anello | La 57esima edizione un successo sotto ogni punto di vista

La 57esima edizione della Corsa all’Anello di Narni ha registrato un successo straordinario, come confermato da amministratori e organizzatori. I risultati di quest'anno non solo hanno eguagliato le eccellenze passate, ma le hanno addirittura superate, dimostrando l’impegno e la passione che animano questa manifestazione storica. Una festa che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutta la comunità.

"La 57esimaedizione della Corsaall'Anello è stata un successosottoognipunto di vista". A parlare sono gli amministratori comunali e gli organizzatori della manifestazione. "I risultati ottenuti quest'anno - spiegano -, seguono e migliorano quelli già ottimi degli anni scorsi.

Oggi è il giorno della Corsa all’Anello - NARNI Oggi l’ultimo atto della 57esima edizione della Corsa all’Anello; ieri sera il grande e tradizionale Corteo Storico. 🔗msn.com

Corsa all’Anello, a Narni è festa arancio-viola: Santa Maria vince la 57esima edizione - Il Campo de li Giochi di Narni si colora di arancio-viola: a vincere la 57esima edizione della Corsa all’Anello è infatti il terziere Santa Maria. La gara equestre è stata disputata domenica pomeriggi ... 🔗umbria24.it

Corsa all'Anello, sorteggiati i binomi per la 57esima edizione della gara equestre. Domenica 11 maggio la sfida al Campo de li Giochi - Si è svolto sabato 10 maggio alle Logge degli Scolopi il sorteggio per l'ordine dei binomi che scenderanno in campo per la gara equestre al Campo de li Giochi che chiuderà l'edizione 2025 della ... 🔗corrieredellumbria.it

